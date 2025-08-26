Desde el domingo 24 de agosto la intersección Máximo Gómez y John F. Kennedy tiene restringido el giro a la izquierda como parte de la Fase IV de la estrategia RD Se Mueve.

En un recorrido realizado por Acento el martes 26 de agosto se constató que los conductores no pueden girar hacia el sur ni hacia el norte desde la avenida John F. Kennedy, aunque sí se permiten giros en "U" en esos mismos sentidos.

En ambos sentidos de la vía se colocaron carteles que prohíben doblar y una hilera de conos en el centro de la intersección que bloqueaba físicamente el giro a los vehículos.

1 de 5 | Señal de "No doblar a la izquierda" - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025 2 de 5 | Hilera de conos - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025 3 de 5 | Agente de la Digesett dirigiendo el tránsito - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025 4 de 5 | Vehículos transitando - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025 5 de 5 | Vehículos doblando en "U" - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025

En el lugar se observó la presencia de tres agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, quienes, según la observación, reportaban por radio cuando algunos motores eludían el control.

A pesar de la señalización y la presencia policial, varios conductores se detuvieron en medio de la vía para bajar los cristales y consultar la medida con los agentes, lo que generó momentos de confusión y ralentización puntual del tráfico.

El giro a la izquierda quedó habilitado únicamente para las direcciones este-oeste, por lo que los vehículos con necesidad de cambiar de sentido deben utilizar las maniobras autorizadas o vías alternas.

1 de 4 | Vehículos transitando - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025 2 de 4 | Motor doblando a la izquierda - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025 3 de 4 | Camioneta intentado doblar a la izquirda - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025 4 de 4 | Motor evadiendo al agente de Digesett - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 26/08/2025

La medida modifica el flujo vehicular en una de las principales arterias de la capital y requerirá seguimiento para evaluar su impacto en la movilidad y la comunicación hacia los usuarios.

Rutas alternativas