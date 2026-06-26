El sismo que sacudió este viernes a República Dominicana, sin que hasta ahora existan reportes de daños a personas o materiales, aunque sí de evacuaciones preventivas en Santo Domingo, registró revisiones sobre su magnitud que fueron del 4,6 inicial al 5,2 reportado por el Centro Nacional de Sismología del país caribeño a la Agencia EFE.

El temblor tuvo lugar a las 12:06 hora local con epicentro en el Mar Caribe y, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, registró una magnitud de 5 en la escala de Richter, y situó el epicentro a 51 kilómetros al sur de Boca Yuma.

Por lo general las diferentes mediciones tienen que ver con la variedad, ubicación y calidad de los instrumentos de medición, pero también con el hecho de que los primeros reportes son automáticos y rápidos, mientras que los posteriores son fruto de valores que arrojan el análisis más reposado de todos los datos.

Temblor en República Dominicana registró revisiones de 4,6 a 5,2 en la escala de Richter
Temblor en República Dominicana registró revisiones de 4,6 a 5,2 en la escala de Richter

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Centro Nacional de Sismología Servicio Geológico de los Estados Unidos

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