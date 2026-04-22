La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó que ha logrado superar la mora judicial y reducir de forma significativa los tiempos de respuesta en los procesos, como resultado de un nuevo modelo de gestión enfocado en la digitalización, la eficiencia y la transparencia.

Durante el encuentro “Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia”, las autoridades explicaron que actualmente el 90% de los expedientes se resuelve en plazos de tres, seis y hasta 12 meses. Asimismo, destacaron que la implementación de la nueva Ley de Casación permitió disminuir el tiempo de tramitación de 707 a apenas 27 días.

Materias civiles

El magistrado Justiniano Montero Montero, presidente de la Primera Sala, aseguró que en materias civiles como referimientos, desalojos y embargos inmobiliarios ya no existen expedientes que superen los tres meses sin decisión, lo que según afirmó refleja una justicia más ágil y accesible.

De su lado, el presidente de la Segunda Sala, Francisco Jerez Mena, indicó que esa instancia ha alcanzado un hito al colocarse en “mora cero”, eliminando el rezago histórico que afectaba los procesos judiciales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Casos pendientes de fallo

En tanto, el secretario general de la SCJ, César García Lucas, detalló que actualmente el alto tribunal cuenta con 4,273 casos pendientes de fallo, siendo los más antiguos del año 2024, principalmente en materia civil y comercial.

Según los datos presentados, los tiempos de respuesta varían entre seis y 12 meses en materia civil; tres meses en penal; y hasta seis meses en áreas como laboral, tierras y contencioso administrativo y tributario.

Como parte de los avances, el Poder Judicial dispone de un Observatorio Judicial que permite consultar en tiempo real el estado de los expedientes, además de la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional para el envío digital de casos.

Las autoridades destacaron que estos logros han sido posibles gracias a herramientas como el expediente digital, la firma electrónica, la votación digital y un portal de acceso en línea.

Cabe recordar que en 2019 la SCJ enfrentaba un atraso de más de 18 mil expedientes, algunos con décadas sin resolverse, lo que evidencia el impacto de la transformación implementada en los últimos años.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más