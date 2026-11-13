Un sondeo publicado por el periódico Acento en sus plataformas digitales refleja opiniones divididas entre los ciudadanos sobre las medidas que debe priorizar el Gobierno dominicano para combatir la delincuencia.

En una de las consultas, la opción “Mano dura” obtuvo un 44.25 %, mientras que “Educación y prevención” y “Justicia efectiva” alcanzaron un 26.55 % cada una.

Sondeo refleja opiniones dividas sobre las prioridades del gobierno para combatir la delincuencia 

Sin embargo, los resultados variaron en otras publicaciones. En una encuesta realizada en X, la educación y prevención encabezó las preferencias con un 57.9 %, frente a un 26.3 % que favoreció la mano dura y un 15.8 % que optó por una justicia efectiva.

Sondeo refleja opiniones dividas sobre las prioridades del gobierno para combatir la delincuencia 

En otra consulta, la mano dura recibió un 56 % de las respuestas, seguida de la justicia efectiva con un 33 % y la educación y prevención con un 11 %.

Sondeo refleja opiniones dividas sobre las prioridades del gobierno para combatir la delincuencia 

Los comentarios de los usuarios también evidenciaron distintas preocupaciones y propuestas, entre ellas el desmantelamiento de puntos de venta de drogas, el fortalecimiento de la vigilancia mediante cámaras de seguridad, el control de armas, el endurecimiento de las sanciones y mayores oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.

Otros participantes plantearon la necesidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad y garantizar el cumplimiento de las leyes.

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