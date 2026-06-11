Solicitan 12 donantes de sangre para cirugía cardiovascular de la maestra y periodista Graciela Valdez

Familiares y allegados de Graciela Valdez solicitan el apoyo de la ciudadanía para reunir 12 donantes de sangre, requeridos para una cirugía cardiovascular programada para el 1 de julio de 2026.
Las donaciones se estarán recibiendo del 22 al 26 de junio, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Banco de Sangre del Instituto Dominicano de Cardiología, ubicado en la Autopista Duarte, kilómetro 7½, Los Ríos, Santo Domingo.
Indicaciones para los donantes
Las personas interesadas en colaborar solo deben indicar que la donación es para Graciela Valdez. No pueden donar personas con antecedentes de hepatitis o virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Además, se recomienda que el día anterior y el mismo día de la donación no se consuman bebidas alcohólicas.
Llamado a la solidaridad
Quienes no puedan donar que compartan el mensaje, ya que cada gesto de solidaridad representa una esperanza para la paciente y sus seres queridos.
Para confirmar apoyo o recibir más información, fue habilitado el número 829-644-2655.
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