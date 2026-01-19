El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, anunció que la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar se encuentra totalmente operativa, con la puesta en funcionamiento de sus principales bloques asistenciales.

Estas áreas incluyen el Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, Bloque Clínico-Quirúrgico, Bloque de Gastroenterología y el Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud Dr. Nelson Astacio, además, el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja), para estudios de imágenes diagnósticas, todos al servicio de la población.

Landrón destacó de manera especial la apertura y fortalecimiento de los servicios materno-infantil, que cuentan con una moderna infraestructura, equipamiento de última generación y personal altamente capacitado para brindar atención integral a madres, recién nacidos y niños.

Atención humanizada, segura y de alta calidad

El titular del SNS resaltó que los servicios de la Ciudad Sanitaria se ofrecen bajo un modelo de atención humanizada, enfocado en el respeto, dignidad, acompañamiento oportuno y trato cercano a los pacientes y sus familias, garantizando una experiencia de cuidado centrada en la persona.

El Hospital Materno Infantil dispone de salas de parto completamente equipadas, áreas de pre y post parto, quirófanos obstétricos y ginecológicos y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, con cunas térmicas e incubadoras, lo que permite ofrecer atención especializada y humanizada desde el embarazo hasta el nacimiento y el seguimiento del recién nacido, explicó Landrón.

Indicó que el centro cuenta además con UCI obstétrica y neonatal externa, servocunas e incubadoras, áreas especializadas para recién nacidos, lo que garantiza respuesta integral ante cualquier condición de riesgo, con protocolos actualizados y personal altamente calificado.

En ese sentido, Landrón hizo un llamado a las mujeres embarazadas y a las madres a acudir oportunamente a sus chequeos prenatales y controles pediátricos, destacando que la prevención y el seguimiento temprano son clave para preservar la salud de la madre y el niño.

Subrayó que ningún paciente debe pagar copago para recibir atención, ya que todos los servicios están cubiertos al 100 % por el régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Asimismo, indicó que los demás seguros y ARS cuentan con cobertura completa, sin cobros adicionales ni diferencias en la atención, independientemente de la ARS a la que esté afiliada.

Finalmente, Landrón reiteró que la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar constituye un paso trascendental en el fortalecimiento del sistema público de salud, consolidándose como un referente nacional en atención materno-infantil, quirúrgica y especializada, accesible y garantizada para todos.

