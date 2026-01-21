Este 21 de enero, miles de fieles dominicanos celebran el Día de la Virgen de la Altagracia, madre espiritual y protectora del pueblo dominicano. Como cada año, la Basílica de Higüey se convierte en el epicentro de la devoción, reuniendo a creyentes que acuden a rendir homenaje y agradecer por la intercesión de la Virgen.

La misa solemne, presidida por Monseñor Jesús Castro Marte, se transmite en vivo para que todos los dominicanos, dentro y fuera del país, puedan participar de esta tradición que une fe, cultura y esperanza. La celebración incluye cantos litúrgicos, oraciones y un mensaje pastoral que invita a la reflexión y al fortalecimiento de los valores familiares.

A través de esta transmisión, se busca que la devoción a la Virgen de la Altagracia llegue a cada hogar y que los dominicanos puedan vivir la experiencia espiritual sin importar la distancia. La misa es también un recordatorio del papel central que la fe ocupa en la identidad nacional y en la historia de República Dominicana.

