Sherman Kemp, uno de los 'más buscados' por la justicia de EE. UU., fue deportado este viernes a Miami

Las autoridades dominicanas arrestaron en el Distrito Nacional a Sherman Kemp, de 47 años, alias Goose, un ciudadano estadounidense que escapó de una custodia federal en Miami, Florida, en septiembre de 2026 y que, según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), habría sido señalado como uno de los más buscados por la justicia de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la entidad antidrogas informó que la detención se produjo en la calle Leonardo Da Vinci, durante un operativo realizado junto al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y con la coordinación del Ministerio Público.

Kemp fue deportado este viernes 23 de octubre a Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), con destino a Miami, donde fue entregado a los alguaciles estadounidenses para que responda por los cargos en su contra, según el organismo antinarcóticos.

De acuerdo con la DNCD, el hombre había escapado el 11 de septiembre durante un traslado bajo custodia federal. Las autoridades estadounidenses lo buscaban por varios delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión ilegal de armas de fuego.

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Entre los cargos figuran conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, posesión de un arma de fuego vinculada con un delito de narcotráfico, posesión con intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína y conspiración para distribuir y poseer heroína con fines de distribución.

La institución indicó que Kemp cumplía una condena acumulada de casi 30 años de prisión por delitos dictados en el Distrito de Maryland y el Distrito Este de Pensilvania.

Vinculado a video contra la cooperación con las autoridades

La DNCD también señaló que Kemp alcanzó notoriedad en 2004 por su aparición en el video Stop Snitching («No delates»), una grabación asociada con mensajes de intimidación dirigidos a testigos para disuadirlos de colaborar con las autoridades.

El organismo atribuyó la captura al intercambio de información entre las autoridades dominicanas y estadounidenses y a la cooperación entre ambas naciones en la localización de fugitivos.

La nota oficial no ofreció detalles adicionales sobre el tiempo que Kemp habría permanecido en República Dominicana ni sobre las circunstancias de su entrada al país.

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