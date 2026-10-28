“Ser policía es mucho más que llevar un uniforme”, afirmó el director de la Policía en Santiago, general Jesús Rafael Tejada Tejada, durante una misa de acción de gracias celebrada en la Catedral Santiago Apóstol con motivo del día de San Judas Tadeo, patrón de la institución.

En su discurso, el general Tejada Tejada ofreció orientaciones a los agentes sobre el compromiso que asumen como servidores públicos desde la Policía Nacional.

“Ser policía es mucho más que llevar un uniforme, es proteger vidas, es preservar la paz, es defender los derechos de los ciudadanos”, expresó.

La ceremonia religiosa fue encabezada por el obispo auxiliar del Arzobispado de Santiago, Andrés Amaury Rosario Henríquez, quien exhortó a los agentes a ejercer sus funciones con honestidad, justicia, valentía, disciplina, respeto y compasión.

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En la eucaristía participaron la gobernadora provincial, Rosa Santos; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, y otras autoridades locales, así como representantes de los sectores comercial y empresarial.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más