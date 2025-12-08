El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, se sumó al reclamo del presidente Luis Abinader, para que sea recuperado cada peso sustraído en el entramado de corrupción que se investiga alrededor del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Taveras Guzmán destacó que investigar, remitir los hallazgos al Ministerio Público y exigir que se recupere cada peso sustraído al Estado es la conducta que el país espera de sus autoridades, independientemente de banderas políticas o intereses particulares.

“El pueblo dominicano merece instituciones íntegras, procesos transparentes y consecuencias claras ante cualquier acto que atente contra los recursos públicos. La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser un compromiso de todos”, afirmó el legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en un mensaje colocado en sus redes sociales, este domingo.

El senador reiteró que continuará apoyando toda acción encaminada a fortalecer la institucionalidad, proteger el patrimonio público y garantizar que los responsables de actos ilícitos respondan ante la justicia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más