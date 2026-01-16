El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) continúa consolidando su papel como motor de la transformación digital en el país.

En esta ocasión, firmó junto a la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) un acuerdo para instalar infraestructura tecnológica en la Base Aérea de San Isidro, con el objetivo de reforzar la seguridad de las comunicaciones, la defensa aérea y la capacidad operativa del Estado.

El convenio, suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, y el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, comandante general de la FARD, se suma a otras acciones recientes del organismo, como la expansión de la conectividad en comunidades rurales, el impulso de proyectos de alfabetización digital y la modernización de instituciones públicas mediante el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).

“Este paso reafirma que la tecnología es un componente esencial para la seguridad nacional y la modernización del Estado”, señaló Gómez Mazara, destacando que la cooperación interinstitucional fortalece tanto la defensa como la gestión pública.

Suárez Martínez subrayó que la alianza coloca a la Fuerza Aérea en la vanguardia tecnológica y mejora su capacidad de respuesta ante amenazas.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y forma parte de la estrategia de Indotel para cerrar brechas digitales y garantizar que la infraestructura crítica del país esté preparada para los desafíos del siglo XXI.

