En las últimas 24 horas registraron 63 accidentes de tránsito en Autopistas, carreteras, calles y avenidas, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De los 63 accidentes, 48 involucraron motocicletas, 12 vehículos livianos y 3 atropellamientos, registrándose seis personas fallecidas, de las cuales uno ocurrió dentro del dispositivo de seguridad vial y cinco fuera del mismo.  De estos casos, tres fueron en accidentes por motocicletas y tres por vehículos livianos.

También, se reportaron 86 personas afectadas por los siniestros viales.

De acuerdo al boletín número dos, correspondiente al operativo desde las 6:00 am del miércoles 24 hasta las 6:00 am de este 25 de diciembre, se atendieron 131 personas intoxicadas por alcohol; de estas intoxicaciones 9 resultaron ser menores con edades comprendidas entre 3 y 17 años. También se atendieron 34 personas por intoxicación alimentaria.

Las provincias que más casos han reportado son: San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez.

Sobre las asistencias viales, se realizaron 10,061 y unas 623 asistencias médicas.

Seis fallecidos en accidentes de tránsito durante Nochebuena
Seis fallecidos en accidentes de tránsito durante Nochebuena

EN ESTA NOTA

COE conciencia por la vida 2025 operativo navideño

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más