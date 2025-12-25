Seis fallecidos en accidentes de tránsito durante Nochebuena

En las últimas 24 horas registraron 63 accidentes de tránsito en Autopistas, carreteras, calles y avenidas, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De los 63 accidentes, 48 involucraron motocicletas, 12 vehículos livianos y 3 atropellamientos, registrándose seis personas fallecidas, de las cuales uno ocurrió dentro del dispositivo de seguridad vial y cinco fuera del mismo. De estos casos, tres fueron en accidentes por motocicletas y tres por vehículos livianos.

También, se reportaron 86 personas afectadas por los siniestros viales.

De acuerdo al boletín número dos, correspondiente al operativo desde las 6:00 am del miércoles 24 hasta las 6:00 am de este 25 de diciembre, se atendieron 131 personas intoxicadas por alcohol; de estas intoxicaciones 9 resultaron ser menores con edades comprendidas entre 3 y 17 años. También se atendieron 34 personas por intoxicación alimentaria.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las provincias que más casos han reportado son: San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez.

Sobre las asistencias viales, se realizaron 10,061 y unas 623 asistencias médicas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más