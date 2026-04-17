La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) anunció una interrupción programada del servicio eléctrico para este sábado 18 de abril de 2026, en los sectores vinculados a la subestación César Nicolás Penson (CNP), ubicada en el Distrito Nacional.

¿Cuándo será el corte de luz y cuánto durará?

El servicio quedará suspendido desde las 8:20 de la mañana hasta las 12:20 del mediodía, para un total de cuatro horas de interrupción. Edeeste indicó que los trabajos forman parte del inicio de un plan estructurado por fases, orientado a mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la zona.

¿Cuáles sectores quedarán sin luz este sábado?

Los sectores directamente afectados por la interrupción son:

Gazcue

Don Bosco

Miraflores

Villa Juana

Villa Consuelo

Además, la empresa precisó que instalaciones gubernamentales y privadas que operan dentro del área de influencia de estos circuitos también se verán impactadas.

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¿Cuáles circuitos eléctricos estarán fuera de servicio?

La interrupción afectará los circuitos CNP802, CNP803, CNP804, CNP805, CNP806, CNP807, CNP808 y CNP809, todos asociados a la subestación César Nicolás Penson.

¿Por qué Edeeste realizará este mantenimiento?

Según la distribuidora, los trabajos responden a la necesidad de optimizar la infraestructura eléctrica mediante intervenciones coordinadas entre las gerencias de Mantenimiento de Subestaciones, Mantenimiento de Redes, Proyectos de Inversión y Medición de Grandes Clientes.

Como parte de las acciones preventivas ante fenómenos atmosféricos, también se realizarán podas estratégicas de vegetación en zonas críticas, incluyendo las calles Moisés García, Manuel Rodríguez Objío y Paseo de los Periodistas, así como las avenidas México y Francia.

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