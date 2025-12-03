Mario Ureña, quien llevaba más de un año en disputa por la operación de la ruta SO en Santiago, falleció este miércoles mientras participaba en una entrevista en un canal de televisión.

Según informaciones preliminares, Ureña habría sufrido un infarto mientras su representante legal hablaba sobre la situación jurídica del corredor de transporte urbano, en Super TV 55, ubicado en la calle Del Sol esquina Luperón.

Mario Ureña era el secretario general de la ruta SO, que cubre parte del centro urbano de Santiago y el distrito municipal Santiago Oeste.

Se trata de una ruta de creación reciente, aprobada por el Ayuntamiento de Santiago, la cual ha encontrado resistencia por parte de los operadores de las rutas M, F y otras, lo que ha desatado un conflicto que ha derivado en enfrentamientos.

