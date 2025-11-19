Se registra nueva interrupción en el Metro de Santo Domingo

Una segunda falla afecta la noche de este miércoles a los usuarios del Metro de Santo Domingo, esta vez en la Línea 1, poco tiempo después de que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) reportara una avería en el sistema de cambia-vía de la estación María Montez de la Línea 2.
La nueva interrupción fue reportada por usuarios que dan cuenta de que una unidad quedó detenida en los rieles en dirección a Villa Mella.
Debido a ello, los vagones que viajan desde Los Héroes hacia Mamá Tingó se devuelven cuando llegan a Los Taínos, reportó un usuario.
Después de alrededor de una hora y media el servicio fue reanudado, dijo la Opret sin revelar la causa del problema.
