Un incendio se registró este jueves 26 de noviembre en las inmediaciones de la entrada del municipio de Los Alcarrizos, próximo al sistema de transporte masivo de la zona, lo que motivó una aclaración de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) sobre posibles afectaciones al Metro y el Teleférico de Santo Domingo.

El hecho fue captado en imágenes que circularon en redes sociales, generando inquietud sobre la posibilidad de que las llamas estuvieran relacionadas con las instalaciones de transporte ubicadas en las proximidades.

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Sin embargo, la EMT aseguró que el incendio no está vinculado a las instalaciones ni a las operaciones del Metro y el Teleférico, y precisó que ambos sistemas mantienen sus servicios habituales.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que el fuego se produjo en las inmediaciones de la entrada a Los Alcarrizos, pero que se trata de un incidente ajeno a la infraestructura de transporte bajo su administración.

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"La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) aclara que el incendio registrado en las inmediaciones de la entrada a Los Alcarrizos, cuyas imágenes circulan en redes sociales, es ajeno a las instalaciones y operaciones de los sistemas Metro y Teleférico de Santo Domingo", indicó.

Metro y Teleférico operan con normalidad

La institución aseguró que el siniestro no provocó interrupciones en el servicio ni comprometió la seguridad de los pasajeros que utilizan ambos medios de transporte.

"Reiteramos que ambos sistemas operan con total normalidad, en su horario habitual, sin afectaciones al servicio ni a la seguridad de los pasajeros", expresó la EMT.

Asimismo, exhortó a los medios de comunicación a contribuir con la difusión de informaciones precisas y verificadas, para evitar preocupación entre los usuarios.

"Exhortamos a los medios de comunicación a contribuir con la difusión de información precisa y verificada, a fin de evitar generar preocupación o alarma innecesaria entre nuestros usuarios", señaló.

Se desconocen las causas del incendio

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas que provocaron el incendio, ni se ha ofrecido un balance de posibles daños materiales o personas afectadas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el incidente registrado en las proximidades de la entrada a Los Alcarrizos, aunque las autoridades no han precisado el punto exacto donde se originó el fuego.

Mientras se esclarecen las circunstancias del siniestro, la Empresa Metropolitana de Transporte reiteró que las operaciones del Metro y el Teleférico de Santo Domingo continúan desarrollándose sin afectaciones relacionadas con este hecho.