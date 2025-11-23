Un accidente de tránsito múltiple se registró la madrugada de este domingo en el túnel de la avenida Tiradentes con 27 de Febrero, en dirección oeste-este, en cual varios vehículos resultaron con daños.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni heridos de gravedad.

En el hecho estuvieron involucrados un carro Honda Civic, una yipeta Chevrolet, una Kia, una Hyundai gris y una Daihatsu Terios.

Al lugar se presentaron unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y miembros de la Policía Nacional para asistir a los afectados en el incidente.

