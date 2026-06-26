El Gobierno dominicano exhortó este viernes a empresas, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y a la comunidad venezolana residente en el país a esperar la evaluación oficial de necesidades que realizan las autoridades de Venezuela antes de organizar envíos de medicamentos, ropa o cualquier otro tipo de ayuda humanitaria.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que la asistencia internacional debe seguir protocolos que garanticen que los recursos lleguen de manera ordenada y respondan a las necesidades reales de las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

"Es importante precisar que, en materia de asistencia humanitaria internacional, existen protocolos ampliamente establecidos que buscan garantizar que la ayuda llegue de manera organizada, oportuna y, sobre todo, que responda exactamente a las necesidades", expresó el funcionario.

Fernández Onofre señaló que numerosos países ya han desplegado equipos de búsqueda y rescate, por lo que cualquier nuevo contingente debe coordinarse dentro de la planificación internacional para evitar duplicidad de esfuerzos y aprovechar de forma eficiente los recursos disponibles.

Asimismo, informó que este fin de semana viajará a Venezuela un equipo de técnicos de la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior para brindar apoyo a los dominicanos que permanecen en ese país. También confirmó que las autoridades gestionaron el regreso de 12 peloteros dominicanos que se encontraban en territorio venezolano.

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Mientras tanto, aumentan los llamados a donar

Aunque el Gobierno pidió esperar la evaluación oficial, diversas personalidades dominicanas han comenzado a movilizar iniciativas de solidaridad con los damnificados.

El merenguero Wilfrido Vargas exhortó a artistas, empresarios y ciudadanos de República Dominicana y otros países del Caribe a unirse para apoyar a las familias afectadas.

A través de sus redes sociales, el intérprete recordó el respaldo histórico que Venezuela brindó a los artistas dominicanos y pidió corresponder con ayuda humanitaria.

"Los venezolanos han sido durante décadas un pueblo generoso con nuestro arte, nuestra música y nuestros artistas. Nos abrieron sus puertas, nos brindaron cariño, apoyo y oportunidades. Hoy nos toca a nosotros tenderles las manos", manifestó.

El artista invitó a colaborar con alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos básicos, colchones, frazadas y artículos de higiene personal.

"Este no es momento de diferencias. Es momento de humanidad. Es momento de demostrar que el Caribe es una sola familia", añadió.

Omar Fernández pide apoyo para dominicanos varados en Venezuela

Por su parte, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, también utilizó sus redes sociales para llamar la atención sobre la situación de 57 dominicanos que permanecen en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas más impactadas por el terremoto.

Según explicó, fue contactado por la médica dominicana Narali García, quien le informó que el grupo realiza su residencia de cirugía general en el Hospital Rafael Medina y continúa atendiendo pacientes pese a la emergencia.

Fernández afirmó que algunos de los residentes perdieron sus viviendas y documentos personales, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para facilitar su regreso al país.

"Están buscando la manera de poder regresar al país. Algunos de sus colegas perdieron su vivienda, perdieron sus documentos y no tienen pasaporte en este momento", expresó en un video difundido en redes sociales.

El legislador pidió compartir el mensaje para agilizar la respuesta institucional y planteó la posibilidad de enviar una aeronave que permita evacuar a los dominicanos afectados.

Solidaridad, pero con coordinación

Los llamados de artistas, dirigentes políticos y ciudadanos reflejan la ola de solidaridad que ha surgido en República Dominicana tras los terremotos que sacudieron Venezuela.

Sin embargo, las autoridades insisten en que la ayuda humanitaria internacional debe canalizarse conforme a los protocolos establecidos, de manera que los insumos enviados respondan a las necesidades identificadas por los organismos responsables de atender la emergencia y puedan distribuirse de forma eficiente entre las comunidades afectadas.

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