Se entrega y es arrestado “Epherson”, vinculado a robo de RD$1.4 millones en joyería

Tras el asedio y seguimiento policial, Henry Jepherson Morel Rosario, alias “Epherson”, quien era buscado por su presunta vinculación con el robo de prendas valoradas en aproximadamente RD$1.4 millones en una joyería de Santiago, se entregó a las autoridades a través de su representante legal, en la sede de la División de Investigación Criminal (DICRIM) de esta ciudad.

El hecho ocurrió en una joyería ubicada en la avenida Yapur Dumit, sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de la ciudad.

Por este caso, fueron previamente apresados y sometidos a la justicia Amaury Valdez Carela, alias “Popolita”, de 27 años, y Starlin Valdez, alias “Burichanga”, de 30.

Durante las investigaciones, la Policía recuperó decenas de prendas presuntamente sustraídas del establecimiento.

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“Epherson” será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones.

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