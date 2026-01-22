Se entregó a las autoridades policiales un joven de 33 años de edad, señalado por las autoridades como sospechoso de un tiroteo en el cual falleció un chofer de la ruta F, cuando se disparaba al vehículo de la subdirectora de la cárcel de Rafey.

Se trata de Juan Carlos Bretón Veras, “El Deportado”, quien se presentó, a través de un medio de comunicación, a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional.

El joven sería investigado por la muerte del conductor de la ruta urbana, Crescencio Nolasco Cruz Santana, de 63 años de edad, quien transitaba por la avenida Tamboril, en el sector Monte Rico, del distrito municipal Santiago Oeste, cuando fue impactado por disparos que se presume iban dirigidos al vehículo de la subdirectora de la cárcel de Rafey, Laura Ricardo.

En la sede de la Policía Nacional, el joven Bretón Veras fue recibido por el vocero Diego Pesqueira, quien indicó que al detenido se le garantizarán sus derechos fundamentales y que será investigado conforme a lo establecido en las leyes.

El joven, ya en condición de detenido, será puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso de solicitud de la medida de coerción.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más