Se entregó este viernes en la Fiscalía de Santiago, Saúl Hernández (Wily), buscado por la Policía, por su presunta asociación en un asalto, en el cual falleció una persona de nacionalidad puertorriqueña, en un establecimiento comercial (car wash-lavadero).

Hernández era buscado por la muerte de Raymond Clemente Navarro, de 52 años, hecho ocurrido el viernes 17 de abril, en el distrito municipal Canabacoa, al sur del centro urbano de Santiago.

Tras ser llevado ante las autoridades, tutelado por los abogados, Carlos Villa Nueva y Nelson Peralta, el detenido dijo ser inocente de las imputaciones en su contra y afirmó que se entregó para que se aclare la situación.

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Hernández agregó que no se había entregado a las autoridades porque su madre fue sometida a una cirugía, tras un estado de salud crítico.

Se trata del tercer sospechoso que se entrega por su presunta vinculación al crimen, el cual sigue en investigación.

Los otros investigados por el hecho son Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez (Wesllin), de 28 años de edad, y José León García (Willito), quienes cumplen prisión preventiva de tres meses cada uno.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más