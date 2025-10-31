La Policía Nacional informó este viernes que John Lariel Báez Álvarez, conocido como Jhon 42, de 20 años, se entregó voluntariamente a las autoridades, para responder sobre el incidente ocurrido en el sector Capotillo, Distrito Nacional, en el que resultó herida de bala una niña de 10 años.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió tras una discusión entre el padre del joven y otro hombre, momento en que Báez Álvarez habría tomado el arma de fuego de su progenitor y realizado varios disparos, que impactaron accidentalmente a la menor, quien se encontraba jugando cerca del lugar, indicó la Policía.

La niña fue ingresada por herida de bala en la parte baja de la espalda en un centro de salud, y continúa recibiendo las atenciones médicas necesarias.

El arma utilizada, una pistola marca Súper, calibre 9mm, fue entregada de manera voluntaria por su propietario a las autoridades.

Báez Álvarez será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el padre del detenido continúa bajo investigación con fines de esclarecer el caso.

