La Policía Nacional informó este jueves que, en coordinación con el Ministerio Público, busca a un hombre identificado como John Lariel Báez Álvarez, de 20 años, acusado de realizar varios disparos durante una discusión en el sector Capotillo, Distrito Nacional, por los que resultó herida una niña de 10 años que se encontraba en las proximidades.

La menor fue ingresada en un centro de salud con una herida de bala en la parte baja de la espalda, luego de ser alcanzada por un proyectil mientras jugaba cerca del lugar del incidente.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso se originó durante una acalorada discusión entre el padre del prófugo y otro hombre, momento en el que Báez Álvarez, quien se hace llamar Jhon 42, tomó el arma de fuego de su progenitor y realizó varios disparos, impactando accidentalmente a la menor.

El arma fue entregada de manera voluntaria por el padre del agresor, quien permanece bajo investigación "para fines de esclarecimiento del caso", apuntó la Policía Nacional.

