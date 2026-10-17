La Policía Nacional informó vía redes sociales que se entregó hombre requerido por presunto robo en Laguna Salada tras asedio de agentes.

El hombre de 32 años, requerido por la justicia por su presunta vinculación con un caso de robo ocurrido en el distrito municipal de Jaibón, municipio Laguna Salada, se entregó voluntariamente a las autoridades tras ser buscado por la Policía Nacional.

Se trata de Isaury Andrés Durán González, quien se presentó el 16 de octubre de 2026 ante las autoridades a través del síndico de Jaibón, Rique Tejada, debido al constante asedio policial. Contra él pesaba la orden de arresto núm. 793/2026.

Durán González es requerido por la presunta violación de los artículos 224 y 225 del Código Penal dominicano, en perjuicio de un ciudadano.

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Tras su entrega, quedó bajo arresto y será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes, notificó la institución.

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