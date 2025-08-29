La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó este viernes la condena contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, hallada culpable de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.

El fallo ratifica la sentencia penal SCJ-SS-24-0592, que ordena su reclusión en la cárcel de Rafey Mujeres, en Santiago por 5 años.

Los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco impusieron además una multa de 400 salarios mínimos.

Según medios, Pilarte, electa diputada por el PRM en La Vega, afirmó en audiencia que “la verdad saldrá a la luz” y defendió su honor personal y familiar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Ministerio Público le atribuye el manejo de más de RD$ 2,000 millones vinculados al narcotráfico, como parte de una presunta red encabezada junto a su esposo Miguel Arturo López.

López enfrenta un proceso judicial en La Vega y es señalado como socio del narcotraficante Pablo Martínez, tras haber sido deportado de Estados Unidos en 2016.

En el expediente también figuran los hijos de la pareja, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, así como Ada María Pilarte y José Antonio Román.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más