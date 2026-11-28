El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, designó al magistrado Amaury Pimentel Fabián como juez de instrucción especial para asumir el control judicial de las investigaciones seguidas contra cuatro diputados vinculados a presuntas estructuras de narcotráfico y lavado de activos.

La designación fue realizada mediante un auto, debido a que los procesos involucran a legisladores y, por tanto, deben conocerse bajo el régimen de jurisdicción privilegiada establecido en el artículo 154 de la Constitución de la República.

Los expedientes incluyen a tres legisladores vinculados a la denominada Operación Falcón: Nelson Marmolejos Gil, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago; Héctor Darío Féliz Féliz, exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por Pedernales, y Faustina Guerrero Cabrera, representante del PRM por El Seibo.

El Ministerio Público señala a Marmolejos Gil por supuestamente financiar su campaña electoral con recursos provenientes de la estructura criminal investigada. En tanto, Féliz Féliz es señalado de presuntamente trasladar a una persona vinculada a la red para evadir la persecución judicial.

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En el caso de Guerrero Cabrera, su vinculación con el expediente se relaciona con su matrimonio con Juan Maldonado Castro, exdirector de Comunidad Digna, quien fue suspendido de sus funciones tras ser implicado en la investigación.

El cuarto proceso corresponde a Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del PRM por La Vega, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en un expediente relacionado con una red encabezada por su esposo, Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López. La sentencia fue ratificada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Cambios en la responsabilidad de los expedientes

El control judicial de estas investigaciones ha pasado por distintos magistrados de la alta corte. En 2021, el entonces presidente de la SCJ, Luis Henry Molina Peña, asignó los casos al magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier mediante los autos 9-2021 y 16-2021.

Posteriormente, tras la salida de Estévez Lavandier para presidir el Tribunal Constitucional, Justiniano Montero asumió la responsabilidad en septiembre de 2024, hasta que ahora delegó esa función en Amaury Pimentel Fabián.

Montero, integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, fue escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura el 2 de noviembre de 2026 y juramentado el día 10 de ese mismo mes.

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