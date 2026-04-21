El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, afirmó que República Dominicana cuenta con una base creativa que permite avanzar hacia un modelo económico sustentado en la innovación y la tecnología.

Durante su participación en la VIII Semana de la Innovación y la Propiedad Intelectual 2026, el funcionario sostuvo que la creatividad es parte de la identidad del dominicano y se manifiesta en áreas como la cultura, el arte y el deporte.

Señaló que ese capital humano, junto a las condiciones económicas actuales, crea un escenario favorable para el desarrollo de nuevas ideas y proyectos. En ese sentido, indicó que la economía dominicana muestra señales de crecimiento, aumento de exportaciones y estabilidad, factores que, a su juicio, colocan al país en una posición propicia para impulsar la innovación.

Asimismo, destacó el interés de inversión en sectores tecnológicos y la oportunidad de desarrollar nuevas industrias, lo que contribuiría a diversificar la economía. Consideró que, si se aprovechan esas capacidades, el país puede consolidarse como un centro regional de innovación, creatividad y tecnología.

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Exhorta a jóvenes a asumir un rol más activo en la innovación

En otro orden, Sanz Lovatón llamó a los jóvenes a involucrarse de manera más activa, crítica y creativa en el desarrollo del país, durante su intervención en el mismo evento académico.

El ministro los instó a tomar decisiones distintas a los esquemas tradicionales y los exhortó a ser “contestatarios e irreverentes”, en el sentido de cuestionar lo establecido para impulsar cambios.

“Son ustedes los que tienen que asumir el reto”, expresó.

Sostuvo que la participación de la juventud será determinante para el impulso de nuevas ideas y proyectos en un contexto en el que el país busca fortalecer la innovación, el emprendimiento y la tecnología.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más