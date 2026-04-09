Santoral del 9 de abril: santos, beatos y mártires que celebra la Iglesia católica hoy

El santoral de este 9 de abril reúne a mártires, religiosos y figuras de vida ejemplar dentro de la tradición cristiana. Entre los más destacados se encuentran Santa Casilda de Toledo y San Demetrio de Tesalónica, cuyas historias han perdurado por siglos. A continuación, repasamos quiénes fueron y por qué son recordados en la Iglesia católica.

Santos principales del 09 de abril

Santa Casilda de Toledo

Santa Casilda fue una mujer de origen musulmán, hija de un gobernante en Toledo durante la dominación islámica de la península ibérica. Según la tradición, ayudaba en secreto a los prisioneros cristianos llevándoles pan, desafiando las normas de su entorno.

Con el tiempo, enfermó gravemente y viajó a tierras cristianas en busca de sanación, donde se convirtió al cristianismo. Tras su curación, decidió vivir como ermitaña, dedicando su vida a la oración y a la caridad, lo que la convirtió en una figura venerada en España.

San Demetrio de Tesalónica

San Demetrio fue un soldado romano originario de Tesalónica, conocido por su fe cristiana en tiempos de persecución. A pesar de su posición militar, proclamó abiertamente su fe, lo que le valió ser arrestado.

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Murió mártir, atravesado por lanzas por orden de las autoridades imperiales. Es uno de los santos más venerados en la tradición oriental y considerado protector de ciudades y ejércitos.

Otros santos del 9 de abril

Beata Celestina Faron: religiosa polaca del siglo XX, perteneciente a la Congregación de las Hermanas de la Caridad. Murió en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial por su fe.

Beato Antonio Pavoni: fraile dominico italiano del siglo XIV, destacado predicador. Fue asesinado mientras defendía la fe, por lo que es considerado mártir.

fraile dominico italiano del siglo XIV, destacado predicador. Fue asesinado mientras defendía la fe, por lo que es considerado mártir. Beato Tomás de Tolentino: franciscano italiano enviado como misionero a Asia. Murió mártir en la India mientras predicaba el cristianismo.

Beato Ubaldo Adimari: sacerdote y ermitaño florentino, conocido por su vida austera y dedicación espiritual.

sacerdote y ermitaño florentino, conocido por su vida austera y dedicación espiritual. San Acacio de Mesopotamia: obispo que defendió a los cristianos perseguidos en su región. Murió por su fe durante las persecuciones.

obispo que defendió a los cristianos perseguidos en su región. Murió por su fe durante las persecuciones. San Eupsiquio: noble cristiano que fue ejecutado tras destruir un templo pagano, en el contexto de conflictos religiosos en el Imperio romano.

San Gauquerio: sacerdote del siglo XII que vivió como ermitaño, reconocido por su vida de oración y penitencia.

sacerdote del siglo XII que vivió como ermitaño, reconocido por su vida de oración y penitencia. San Hugo: obispo medieval recordado por su compromiso pastoral y su defensa de la disciplina eclesiástica.

San Liborio: obispo francés del siglo IV, venerado por su labor evangelizadora y su cercanía con los fieles.

obispo francés del siglo IV, venerado por su labor evangelizadora y su cercanía con los fieles. San Máximo de Alejandría: cristiano perseguido en Egipto que murió por mantenerse firme en su fe.

cristiano perseguido en Egipto que murió por mantenerse firme en su fe. Santa Aldegundis: noble que fundó un monasterio y vivió dedicada a la vida religiosa en el siglo VII.

noble que fundó un monasterio y vivió dedicada a la vida religiosa en el siglo VII. Santa Valdetrudis: contemporánea de Santa Aldegundis, también de origen noble, que abrazó la vida monástica y es recordada por su piedad.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más