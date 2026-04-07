Santoral del 7 de abril: santos, beatos y mártires que celebra la Iglesia católica hoy

El santoral de este 7 de abril reúne a figuras destacadas de la Iglesia católica, entre educadores, obispos y mártires. Entre ellos sobresale San Juan Bautista de La Salle, reconocido por su labor en la educación cristiana, junto a San Epifanio de Salamina, importante defensor de la doctrina en los primeros siglos. A continuación, repasamos quiénes fueron y por qué se conmemoran hoy.

Santos principales del 07 de abril

San Juan Bautista de La Salle

San Juan Bautista de La Salle fue un sacerdote francés del siglo XVII, fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Dedicó su vida a la educación de niños pobres, impulsando un modelo pedagógico innovador basado en la enseñanza gratuita y accesible.

Su obra tuvo un gran impacto en la educación moderna, al introducir métodos organizados de enseñanza en grupo. Es considerado patrono de los educadores, y su legado sigue vigente en instituciones educativas alrededor del mundo.

Otros santos del 7 de abril

San Pelusio: murió en defensa de su fe en los primeros siglos de la Iglesia.

murió en defensa de su fe en los primeros siglos de la Iglesia. San Pedro Nguyen Van Luu: ejecutado en Vietnam por negarse a abandonar el cristianismo durante las persecuciones del siglo XIX.

San Jorge de Lesbos: sufrió el martirio por su fe cristiana en territorio griego.

sufrió el martirio por su fe cristiana en territorio griego. San Hermano José: monje venerado por su vida de disciplina y entrega espiritual.

monje venerado por su vida de disciplina y entrega espiritual. San Hegesipo: autor de los primeros siglos del cristianismo, recordado por sus escritos sobre la tradición apostólica.

San Enrique Walpole: sacerdote inglés martirizado en 1595 por su labor pastoral clandestina.

sacerdote inglés martirizado en 1595 por su labor pastoral clandestina. San Caliopio: según la tradición, fue ejecutado tras negarse a renunciar a su fe durante las persecuciones romanas.

según la tradición, fue ejecutado tras negarse a renunciar a su fe durante las persecuciones romanas. San Aiberto: eremita y monje conocido por su vida de oración y austeridad en la Edad Media.

eremita y monje conocido por su vida de oración y austeridad en la Edad Media. Beato Rodolfo Ashley: religioso ejecutado por su fidelidad a la fe católica durante las tensiones religiosas en Inglaterra.

religioso ejecutado por su fidelidad a la fe católica durante las tensiones religiosas en Inglaterra. Beato Eduardo Oldcorne: jesuita inglés martirizado en 1606 por ejercer su ministerio sacerdotal en tiempos de persecución.

jesuita inglés martirizado en 1606 por ejercer su ministerio sacerdotal en tiempos de persecución. Beato Alejandro Rawlins: sacerdote que murió ejecutado durante las persecuciones contra los católicos en Inglaterra en el siglo XVI.

Beata María Asunto Pallotta: religiosa italiana del siglo XIX que vivió como misionera en China, donde destacó por su humildad y espíritu de servicio.

Cuenta regresiva para Navidad

Desde este 7 de abril faltan 262 días para la celebración de la Navidad, que se conmemora el 25 de diciembre, una de las festividades más importantes del calendario cristiano.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más