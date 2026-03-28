Santoral del 28 de marzo: santos, beatos y mártires que celebra la Iglesia católica hoy

El santoral del 28 de marzo reúne a figuras destacadas de la Iglesia católica, entre ellas papas, reyes y mártires que dejaron huella en la historia del cristianismo.
Santos principales del 28 de marzo
San Sixto III
San Sixto III fue papa entre los años 432 y 440, en un periodo clave para la consolidación doctrinal de la Iglesia tras el Concilio de Éfeso. Durante su pontificado defendió la ortodoxia frente a las herejías cristológicas y promovió la unidad eclesial.
Se le atribuye la construcción y embellecimiento de la basílica de Santa María la Mayor en Roma, uno de los templos marianos más importantes. Su legado se asocia con la firmeza doctrinal y el impulso a la devoción mariana en los primeros siglos del cristianismo.
San Guntrano
San Guntrano fue rey de Borgoña en el siglo VI y miembro de la dinastía merovingia. A diferencia de otros gobernantes de su época, destacó por su sentido de justicia, su vida piadosa y su apoyo constante a la Iglesia.
Tras una vida marcada por conflictos políticos, se convirtió en un monarca ejemplar, promoviendo la paz y la reconciliación entre los reinos francos. Es venerado como santo por su conversión personal y su compromiso con los valores cristianos en el ejercicio del poder.
Otros santos del día
- San Doroteo de Gaza: monje y abad del siglo VI, conocido por sus enseñanzas espirituales y escritos ascéticos que influyeron en la vida monástica oriental.
- San Castor de Tarso: mártir de los primeros siglos del cristianismo, que sufrió persecución y murió por mantenerse fiel a su fe.
- San Proterio de Alejandría: patriarca del siglo V, asesinado en medio de conflictos religiosos tras el Concilio de Calcedonia.
- Beato Conón de Naso: religioso italiano del siglo XII, reconocido por su vida de austeridad, oración y servicio a los más necesitados.
- San Prisco de Capua: obispo de la Iglesia primitiva que destacó por su labor pastoral en el sur de Italia.
¿Cuántos días faltan para Semana Santa 2026?
Desde este 28 de marzo faltan 1 día para el Domingo de Ramos que será el 29 de marzo de 2026 y 8 días para el Domingo de Pascua que será el 5 de abril de 2026, fechas centrales del calendario litúrgico católico que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
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