Santoral del 28 de marzo: santos, beatos y mártires que celebra la Iglesia católica hoy

El santoral del 28 de marzo reúne a figuras destacadas de la Iglesia católica, entre ellas papas, reyes y mártires que dejaron huella en la historia del cristianismo.

Santos principales del 28 de marzo

San Sixto III

San Sixto III fue papa entre los años 432 y 440, en un periodo clave para la consolidación doctrinal de la Iglesia tras el Concilio de Éfeso. Durante su pontificado defendió la ortodoxia frente a las herejías cristológicas y promovió la unidad eclesial.

Se le atribuye la construcción y embellecimiento de la basílica de Santa María la Mayor en Roma, uno de los templos marianos más importantes. Su legado se asocia con la firmeza doctrinal y el impulso a la devoción mariana en los primeros siglos del cristianismo.

San Guntrano

San Guntrano fue rey de Borgoña en el siglo VI y miembro de la dinastía merovingia. A diferencia de otros gobernantes de su época, destacó por su sentido de justicia, su vida piadosa y su apoyo constante a la Iglesia.

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Tras una vida marcada por conflictos políticos, se convirtió en un monarca ejemplar, promoviendo la paz y la reconciliación entre los reinos francos. Es venerado como santo por su conversión personal y su compromiso con los valores cristianos en el ejercicio del poder.

Otros santos del día

San Doroteo de Gaza: monje y abad del siglo VI, conocido por sus enseñanzas espirituales y escritos ascéticos que influyeron en la vida monástica oriental.

monje y abad del siglo VI, conocido por sus enseñanzas espirituales y escritos ascéticos que influyeron en la vida monástica oriental. San Castor de Tarso: mártir de los primeros siglos del cristianismo, que sufrió persecución y murió por mantenerse fiel a su fe.

mártir de los primeros siglos del cristianismo, que sufrió persecución y murió por mantenerse fiel a su fe. San Proterio de Alejandría : patriarca del siglo V, asesinado en medio de conflictos religiosos tras el Concilio de Calcedonia.

: patriarca del siglo V, asesinado en medio de conflictos religiosos tras el Concilio de Calcedonia. Beato Conón de Naso: religioso italiano del siglo XII, reconocido por su vida de austeridad, oración y servicio a los más necesitados.

religioso italiano del siglo XII, reconocido por su vida de austeridad, oración y servicio a los más necesitados. San Prisco de Capua: obispo de la Iglesia primitiva que destacó por su labor pastoral en el sur de Italia.

¿Cuántos días faltan para Semana Santa 2026?

Desde este 28 de marzo faltan 1 día para el Domingo de Ramos que será el 29 de marzo de 2026 y 8 días para el Domingo de Pascua que será el 5 de abril de 2026, fechas centrales del calendario litúrgico católico que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más