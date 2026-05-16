El calendario litúrgico católico recuerda este 16 de mayo a figuras vinculadas con la vida episcopal, el martirio y la evangelización en distintos rincones del mundo cristiano. Entre los nombres más destacados aparecen San Ubaldo de Gubbio, obispo italiano reconocido por su humildad y su defensa de su ciudad natal, y San Juan Nepomuceno, mártir checo venerado como guardián del secreto de confesión. La jornada también incluye misioneros, navegantes y religiosos recordados por la tradición católica a lo largo de los siglos.

¿Cuáles son los santos y beatos que se conmemoran el 16 de mayo?

San Ubaldo de Gubbio

Nombrado obispo de Gubbio por el papa Honorio II, gobernó su diócesis durante más de tres décadas con una vida marcada por la austeridad, la paciencia y la oración.

San Ubaldo Baldassini nació alrededor del año 1084 en Gubbio, en la región italiana de Umbría. Quedó huérfano de padre siendo niño y fue educado por el prior de la Iglesia Catedral de su ciudad, donde más tarde se desempeñó como canónigo regular y prior.

Nombrado obispo de Gubbio por el papa Honorio II, gobernó su diócesis durante más de tres décadas con una vida marcada por la austeridad, la paciencia y la oración. Su figura se hizo legendaria cuando su sola presencia logró disuadir al emperador Federico Barbarroja de saquear la ciudad. Murió el 16 de mayo de 1160 y su fiesta es celebrada con especial devoción en Gubbio hasta el día de hoy.

San Juan Nepomuceno

A San Juan Nepomuceno, el rey Wenceslao IV lo presionó para que revelara los secretos confesados por la reina, y ante su negativa ordenó que fuera torturado y arrojado al río Moldava en 1393.

San Juan Nepomuceno nació alrededor de 1350 en el pueblo de Pomuk, en Bohemia. Estudió en la Universidad de Praga y llegó a ocupar el cargo de vicario general del Arzobispo de Praga en 1389, combinando sus responsabilidades eclesiásticas con una intensa labor pastoral entre los más humildes.

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Su muerte se convirtió en símbolo de fidelidad al sacramento de la confesión. El rey Wenceslao IV lo presionó para que revelara los secretos confesados por la reina, y ante su negativa ordenó que fuera torturado y arrojado al río Moldava en 1393. Con el tiempo fue proclamado patrono de los confesores y de quienes corren peligro de ahogarse. Su canonización tuvo lugar en 1729.

San Andrés Bobola

San Andrés Bobola. Abogado de los que son perseguidos.

San Andrés Bobola nació en Polonia alrededor de 1591 en el seno de una familia de la baja nobleza. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1611 y dedicó décadas a la actividad misionera en los territorios del antiguo Gran Ducado de Lituania, predicando y atendiendo a enfermos y moribundos.

Durante la rebelión cosaca de Jmelnytsky, fue capturado por soldados cosacos que lo sometieron a torturas brutales exigiéndole que abandonara la fe católica. Se negó y murió martirizado el 16 de mayo de 1657 en Janów. Fue canonizado por el papa Pío XI en 1938 y es venerado como patrono de Polonia.

Otros santos del 16 de mayo

San Simón Stock fue un carmelita inglés del siglo XIII, prior general de la Orden del Carmen, a quien la tradición atribuye la aparición de la Virgen María entregándole el escapulario carmelita como signo de protección para los fieles.

fue un carmelita inglés del siglo XIII, prior general de la Orden del Carmen, a quien la tradición atribuye la aparición de la Virgen María entregándole el escapulario carmelita como signo de protección para los fieles. Santos Alipio y Posidio fueron obispos africanos del siglo V, amigos y discípulos cercanos de San Agustín de Hipona. Alipio fue obispo de Tagaste y Posidio de Calama; ambos defendieron la fe católica frente al donatismo y dejaron testimonio escrito de la vida de Agustín.

fueron obispos africanos del siglo V, amigos y discípulos cercanos de San Agustín de Hipona. Alipio fue obispo de Tagaste y Posidio de Calama; ambos defendieron la fe católica frente al donatismo y dejaron testimonio escrito de la vida de Agustín. San Alejandro de Jerusalén fue obispo de la Ciudad Santa en el siglo III. Originario de Capadocia, fundó una biblioteca y una escuela en Jerusalén. Murió encarcelado durante la persecución del emperador Decio, alrededor del año 250.

fue obispo de la Ciudad Santa en el siglo III. Originario de Capadocia, fundó una biblioteca y una escuela en Jerusalén. Murió encarcelado durante la persecución del emperador Decio, alrededor del año 250. San Peregrino de Auxerre fue un obispo misionero de los primeros siglos del cristianismo, enviado a evangelizar la Galia. Murió martirizado por su fe y es venerado como uno de los primeros apóstoles de la región francesa.

fue un obispo misionero de los primeros siglos del cristianismo, enviado a evangelizar la Galia. Murió martirizado por su fe y es venerado como uno de los primeros apóstoles de la región francesa. San Germerio de Toulouse fue un obispo galo del siglo VII conocido por su vida de oración y por haber fundado un monasterio en la región de Toulouse, donde ejerció una intensa labor pastoral.

fue un obispo galo del siglo VII conocido por su vida de oración y por haber fundado un monasterio en la región de Toulouse, donde ejerció una intensa labor pastoral. San Honorato de Amiens fue obispo de Amiens en el siglo VI, venerado en el norte de Francia. Con el paso de los siglos se convirtió en patrono de los panaderos y pasteleros, y su nombre quedó ligado a la famosa calle parisina que lleva su nombre.

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