Desde este sábado 28 de marzo, en la víspera del inicio de la Semana Santa, aumentó el movimiento de personas que salen de Santo Domingo rumbo a distintas provincias del país, en una escena que marca el comienzo del desplazamiento típico de estas fechas.

Imágenes registradas durante la jornada muestran viajeros abordando autobuses con maletas y bultos, en medio de un flujo constante de salidas. Para muchos, el objetivo es el mismo: reencontrarse con familiares en el interior y aprovechar los días de descanso que, para muchos, se abren con el Domingo de Ramos, que se celebra mañana domingo 29 de marzo.

La salida anticipada se repite cada año como parte de una tradición: familias que se movilizan desde la capital hacia sus comunidades de origen, ya sea por motivos religiosos, por descanso o para cumplir compromisos familiares. Con el avance del fin de semana, se espera que el flujo de viajeros se mantenga en aumento a medida que se acercan los días centrales de la Semana Santa.

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