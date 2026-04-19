El presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, durante el el encuentro titulado “Avances, retos y visión del sector eléctrico de la República Dominicana”, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), presentó el plan “Acciones 2025 y Plan de Reducción de Pérdidas 2026”.

Esta es una estrategia integral orientada a mejorar la eficiencia del servicio, reducir las pérdidas energéticas y fortalecer la infraestructura eléctrica en la República Dominicana.

La iniciativa, expuesta por Celso Marranzini, abarca áreas clave como subestaciones, líneas de distribución, mantenimiento, control de fraudes y gestión de clientes, con el objetivo de optimizar el desempeño de las empresas distribuidoras.

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Principales acciones

Entre las principales acciones se contempla la construcción de 22 nuevas subestaciones y la repotenciación de otras 52, además de la expansión y rehabilitación de redes eléctricas en distintas zonas del país. Estas medidas buscan mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más estable.

El plan también prioriza la modernización tecnológica, incluyendo la instalación masiva de medidores, sistemas de telemedición, automatización de procesos y fortalecimiento de plataformas digitales para la gestión comercial y operativa.

Fraude eléctrico

En materia de control, se prevé intensificar la persecución del fraude eléctrico, así como la normalización de clientes y la regulación de conexiones irregulares, acciones que forman parte de una estrategia para disminuir las pérdidas no técnicas.

Asimismo, se incluyen mejoras en la atención al cliente, reducción de tiempos de respuesta y ampliación de canales de servicio, con miras a elevar la satisfacción de los usuarios.

Las autoridades destacaron que este plan forma parte de una visión a mediano plazo para lograr un sistema eléctrico más eficiente, transparente y sostenible, alineado con las necesidades actuales del país.

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