La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó su preocupación ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes en el país y exhortó a los padres y tutores a mantener una vigilancia constante, al advertir que “en la confianza está el peligro”.

Sin lugar a dudas que hay una preocupación muy importante por el tema de los niños, niñas y adolescentes. Por eso nosotros desde la Fiscalía lo que le hacemos es la invitación a que debemos siempre estar al cuidado de nuestros niños y niñas. Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional.

Ramos señaló que los principales riesgos suelen presentarse dentro de los círculos de confianza, donde, según explicó, se concentra una gran parte de los casos que llegan al Ministerio Público.

“No confiar absolutamente en nadie, por los círculos de confianza, por la experiencia que hemos tenido en la Fiscalía. Es donde ocurren tanto las violaciones sexuales como donde se le hace daño a los niños y a las niñas”, afirmó.

La fiscal indicó que incluso espacios tradicionalmente considerados seguros pueden convertirse en escenarios de riesgo para menores de edad, por lo que insistió en la necesidad de una supervisión permanente y activa por parte de los adultos responsables.

