El nuevo Código Penal continúa generando debate. Este miércoles, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió la pieza legislativa aprobada por el Congreso y aseguró que responde a las necesidades de una sociedad distinta a la que existía cuando fue redactada la normativa actualmente vigente.

El legislador argumentó que el nuevo marco penal incorpora delitos vinculados a los avances tecnológicos, como los ciberdelitos y aspectos relacionados con la ciberseguridad, figuras que no estaban contempladas en la legislación que será sustituida. A su juicio, la reforma fortalece el sistema de justicia y ofrece herramientas para perseguir conductas criminales que han surgido en las últimas décadas.

No obstante, De los Santos reconoció que la nueva legislación podría enfrentar recursos ante los tribunales por parte de sectores que entiendan que alguno de sus contenidos vulnera derechos o intereses legítimos. “Es un derecho ciudadano”, afirmó al referirse a la posibilidad de que la ley sea objeto de impugnaciones judiciales.

La reforma penal fue aprobada con un período de vacación legal de un año, por lo que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2027. Según explicó el presidente del Senado, ese plazo busca permitir que jueces, fiscales, abogados y demás operadores del sistema conozcan y se adapten al nuevo marco normativo antes de su aplicación.

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Entre los cambios que destacó figura la posibilidad de acumular penas por múltiples delitos cometidos en un mismo hecho, un aspecto que ha sido objeto de discusión durante años en el país. Como ejemplo, mencionó el caso de José Rafael Llenas Aybar, uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente dominicana, para ilustrar las limitaciones que, según sostuvo, presenta la legislación vigente.

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos de organizaciones sociales, juristas y sectores defensores de derechos humanos sobre distintos aspectos del nuevo Código Penal. Aunque la aprobación de la reforma puso fin a décadas de intentos fallidos en el Congreso, el debate sobre su contenido parece lejos de concluir.

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