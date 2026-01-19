Residentes de La Yagüita denuncian vía recién ampliada se deteriora y autoridades tapan baches con tierra

Residentes del sector La Yagüita de los Jardines del Norte denunciaron el deterioro prematuro de la calle Central, recientemente ampliada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional tras realizar un desalojo en la zona. Los denunciantes señalan que las autoridades utilizaron únicamente tierra para reparar los baches, sin la colocación de asfalto.

De acuerdo con los comunitarios, la vía comenzó a presentar daños a menos de dos meses de haber sido intervenida y los hoyos formados fueron cubiertos de manera provisional con material no adecuado el pasado domingo 11 de enero; sin embargo, las lluvias registradas en los últimos días han provocado la acumulación de agua y lodazales en el área.

Sostienen que la situación ha complicado el tránsito, ya que el tramo, utilizado como doble vía, se ha estrechado debido a que los conductores evitan circular por la orilla donde se realizaron los trabajos de reparación, lo que obliga a maniobras forzadas y aumenta el riesgo de daños a los vehículos y accidentes.

Ventura Ferreras, residente del sector, explicó que durante el fin de semana una máquina cubrió los baches y que previamente fue reparada una tubería que llevaba varios días rota, indicando que el escape de agua había generado lodo que, al ser pisado por los vehículos, salpicaba a transeúntes y a moradores que permanecían frente a sus viviendas. Aunque agradeció la intervención de las autoridades, pidió que la obra sea concluida de manera definitiva.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por su parte, Rusbert Pérez, visitante del sector, relató que su vehículo resultó afectado al verse obligado a circular por el área deteriorada para ceder el paso a otro automóvil.

Advirtió que, de mantenerse la vía en esas condiciones, podrían producirse nuevos daños a los vehículos y que las lluvias podrían deteriorar aún más el área intervenida y dejar expuesta la tubería reparada.

Los residentes reiteraron el llamado a las autoridades municipales para que concluyan los trabajos con los materiales adecuados y eviten que la situación vuelva a repetirse.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más