Residentes del bloque B de La Nueva Barquita, específicamente de la calle La Palma, realizaron una protesta tras permanecer tres días consecutivos sin servicio eléctrico, situación que, según denunciaron, ha afectado sus actividades cotidianas y provocado pérdidas económicas.

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Como forma de manifestación, los comunitarios volcaron varios zafacones en la calle principal para llamar la atención de las autoridades y exigir el restablecimiento de la electricidad.

Los afectados señalaron que, mientras los demás bloques del residencial cuentan con energía eléctrica, el bloque B permanece a oscuras, sin que hasta el momento se haya solucionado el problema.

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Asimismo, denunciaron que la prolongada interrupción del servicio ha provocado que se dañen alimentos de primera necesidad que requieren refrigeración, ocasionando gastos adicionales a las familias afectadas.

Ante esta situación, los residentes solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para restablecer el suministro eléctrico y evitar mayores perjuicios a la comunidad.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más