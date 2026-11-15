Residentes de El Almirante dan 10 días a las autoridades para reparar calles e inundaciones

Residentes del sector El Almirante, en Santo Domingo Este, dieron un plazo de 10 días al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Alcaldía para iniciar soluciones al deterioro de las calles y las inundaciones que afectan a la comunidad.

Los comunitarios denunciaron que las lluvias recientes han provocado acumulaciones de agua y lodo en varias vías, principalmente en la calle Corazón de Jesús y la carretera principal del sector, donde aseguran que los imbornales volvieron a colapsar.

Kelvin Luna, residente de la zona, afirmó que las inundaciones afectan viviendas y establecimientos comerciales, además de dificultar el desplazamiento de los residentes y el transporte público.

También denunció que las brigadas de Obras Públicas dejaron inconclusos los trabajos en el sector y no han regresado para continuarlos, lo que mantiene algunas calles en condiciones que dificultan el tránsito.

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Maritza Tejeda, otra residente, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades y pidió que El Almirante reciba soluciones permanentes a sus problemas de infraestructura.

Los comunitarios reclaman al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, que retomen los trabajos de asfaltado y construcción de imbornales, aceras y contenes.

Advirtieron que no aceptarán intervenciones temporales que, según expresaron, desaparecen con las primeras lluvias.

Transporte público y juntas de vecinos fijan plazo

La ruta 99 de transporte público, afiliada a la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), junto con las juntas de vecinos del sector, estableció el plazo de 10 días para que las autoridades municipales y Obras Públicas atiendan los problemas de las vías.

Los residentes advirtieron que podrían paralizar la demarcación si no reciben respuestas a sus demandas.

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