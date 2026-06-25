La República Dominicana ya cuenta con un marco ético para regular el uso de la inteligencia artificial y lo presentará próximamente, informó el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista, al ser consultado sobre los retos que enfrenta el país para regular esta tecnología.

Batista explicó que el documento fue elaborado con el apoyo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organismo multilateral que financia proyectos de desarrollo e impulsa iniciativas de transformación digital en la región, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Según indicó, el marco forma parte de la construcción de una normativa para promover un uso responsable de la inteligencia artificial en el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El funcionario agregó que, además de avanzar en la regulación, el Gobierno trabaja en fortalecer la educación de niños y jóvenes, la formación técnico-profesional y la ciberseguridad, al considerar que estos son pilares para el desarrollo de la inteligencia artificial.

“Ya lo tenemos listo, próximamente lo lanzaremos. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos que tienen que ver con la educación de nuestros niños, con la formación profesional y técnico-profesional en el desarrollo de la inteligencia artificial y en temas de ciberseguridad”, afirmó.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más