República Dominicana acogerá la reunión presencial del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), como parte de las actividades de la 22.ª Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC 2026), que se celebrará del 1 al 4 de diciembre.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, representará al país en las jornadas de trabajo, en las que se discutirán las prioridades internacionales en materia de gobierno abierto, integridad y combate a la corrupción.

Entre los principales temas de la agenda figura la lucha contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos, considerados parte de las prioridades estratégicas de las nuevas copresidencias de la Alianza para el Gobierno Abierto.

La apertura formal de las sesiones está prevista para el lunes 30 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, con palabras de bienvenida a cargo del Gobierno dominicano.

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Como parte de las actividades, el país también ofrecerá un encuentro institucional a los integrantes del Comité Directivo, con el propósito de promover el intercambio de experiencias y fortalecer la cooperación entre los representantes de esta instancia internacional.

La reunión será la única de carácter presencial que celebrará el Comité Directivo durante 2026 y la primera bajo el liderazgo de sus nuevas copresidencias para el período 2026-2027: el Gobierno del Reino Unido, en representación del sector gubernamental, y Laura Neuman, por la sociedad civil.

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