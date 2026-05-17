Fue reportado en la mañana de este domingo un presunto feminicidio en la calle Duarte, Peatón 7, del sector Las Toronjas, en Santo Domingo Este, según informaciones preliminares.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Confirmación del hecho

La información fue confirmada por Jackson Mercedes, quien indicó que las autoridades ya se encuentran en la escena realizando las investigaciones correspondientes.

Miembros de la Policía Nacional y otros organismos competentes permanecen en el lugar recopilando evidencias para esclarecer el caso y dar con el responsable del crimen.

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