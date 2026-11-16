Familiares de Alexa Mariel Cruz Laguna solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a la menor, reportada como desaparecida en el sector Invivienda, de este municipio.

Según la información suministrada por sus familiares, la menor fue vista por última vez en ese sector. Por ello, pidieron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con ellos.

Su padre, Maikel Cruz, puso a disposición el número telefónico 849-520-5020 para recibir cualquier información que pueda contribuir a localizarla.

Los familiares también solicitaron compartir su fotografía y los datos de contacto a través de las redes sociales y otros medios de comunicación, con la esperanza de obtener información que permita encontrarla.

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Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

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