Familiares de Alexa Mariel Cruz Laguna solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a la menor, reportada como desaparecida en el sector Invivienda, de este municipio.
Según la información suministrada por sus familiares, la menor fue vista por última vez en ese sector. Por ello, pidieron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con ellos.
Su padre, Maikel Cruz, puso a disposición el número telefónico 849-520-5020 para recibir cualquier información que pueda contribuir a localizarla.
Los familiares también solicitaron compartir su fotografía y los datos de contacto a través de las redes sociales y otros medios de comunicación, con la esperanza de obtener información que permita encontrarla.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias de su desaparición.
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