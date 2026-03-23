Pedro Martínez Santelises renunció a su cargo como director de Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente, en medio de denuncias sobre supuestos actos de corrupción vinculados a su gestión.
Supuestamente, el funcionario habría sido obligado a dimitir luego de que se hicieran públicas las acusaciones relacionadas con presuntos ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
El tema también fue abordado por el comunicador Julio Martínez Pozo en el programa El Sol de la Mañana, donde aseguró que en el Ministerio de Medio Ambiente se estarían produciendo irregularidades de gran magnitud.
Hay una situación ahí en Medio Ambiente. Recientemente se ha manejado un tremendo escándalo de corrupción, expresó el comunicador, quien además indicó que se habrían tomado medidas internas, incluyendo la solicitud de renuncia de algunos funcionarios.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales adicionales sobre el caso ni sobre posibles investigaciones en curso.
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