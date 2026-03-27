Luego de darse a conocer el matrimonio del dirigente político Omar Fernández, las redes sociales se han llenado de comentarios encontrados, reflejando tanto muestras de apoyo como críticas por parte de los usuarios.

Algunos internautas reaccionaron de forma positiva, celebrando la unión con mensajes como “Fan de su relación” y “Qué viva el amor, bendiciones!!!”, acompañados de emoticones de corazones. Sin embargo, otras opiniones cuestionaron la naturalidad del momento, especialmente por gestos captados en imágenes, como el beso en la mejilla y la postura de la pareja.

“Ahí no hay nadie contento y explícame el beso mirando para otro lado”, comentó un usuario, mientras que otros señalaron que la escena parecía “un acto de toma de posesión” o algo propio de “novela”. También hubo quienes calificaron la boda como “arreglada”, generando debate entre los seguidores.

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Asimismo, algunos comentarios hicieron referencia al contexto político del país, cuestionando la relevancia del tema frente a otros asuntos de interés nacional.

Las reacciones evidencian cómo el acontecimiento ha generado conversación en el entorno digital, dividiendo opiniones entre quienes respaldan la relación y quienes manifiestan escepticismo sobre la misma.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más