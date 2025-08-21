La Procuraduría General de la República (PGR) y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditaron a tres dominicanos solicitados en extradición en el Distrito Judicial de Puerto Rico bajo los cargos de narcotráfico y otros delitos.

Roberto Rodríguez Payano, Lucas José Pérez y Yeuris Rodríguez Payano, fueron trasladados por unidades operativas al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde custodiados por oficiales estadounidenses, abordaron un vuelo comercial con destino a la vecina isla.

Los dominicanos fueron arrestados mediante órdenes de arresto emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y entregados a Estados Unidos, mediante los decretos del Poder Ejecutivo, 404-25, 405-25, 406-25, respectivamente, que autorizan su extradición.

Los tres hombres son requeridos por ante un Tribunal del Distrito Judicial de Puerto Rico, que los acusa de asociación delictuosa para distribuir cocaína, asociación delictuosa para importar cocaína, tentativa y otros cargos relacionados con el delito de narcotráfico.

Los extraditables fueron arrestados, en julio de este año, tras una labor de seguimiento por parte unidades de la DNCD y del Ministerio Público, en operativos desarrollados en el Residencial Las Orquídeas II, sector Río Salado y en la calle Francisco Castillo Márquez, de la provincia de La Romana.

