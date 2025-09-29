República Dominicana consolidó sus relaciones diplomáticas con socios estratégicos mediante diálogos y firma de acuerdos, tendentes a expandir el comercio, la cooperación y acercamientos políticos que también buscaron el apoyo de varias naciones para que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe la resolución propuesta por Estados Unidos y Panamá con la cual se modificaría la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití por una misión robusta y con un mandato más claro.

Para abordar este último tema y otros de interés nacional, el ministro Roberto Álvarez sostuvo reuniones con los cancilleres de Rusia, Sergey Lavrov; de Kenia, Musalia Mudavadi; de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez; y con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Asimismo, el canciller acompañó al presidente Luis Abinader en la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que también conversaron al respecto.

En estos encuentros el diplomático dominicano llamó la atención sobre la necesidad de que la comunidad internacional apoye esta propuesta ya que la inseguridad en Haití amenaza a República Dominicana y toda la región.

En ese mismo orden, durante un desayuno con cancilleres de Iberoamérica convocada por el gobierno de España, los 22 países presentes aprobaron por aclamación un llamado en apoyo a esa propuesta.

En el marco de la agenda de la Semana de Alto Nivel en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el canciller Roberto Álvarez sostuvo reuniones con sus homólogos de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla; de Kuwait, Abdullah Ali Al-Yahya; de Albania, Elisa Spiropali; de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov; de Jordania, Ayman Safadi; y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

Con Kuwait, Albania, Azerbaiyán y Jordania, el canciller Álvarez firmó acuerdos de supresión de visado en pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales, mientras que con Ecuador suscribió una adenda del Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo, y también firmó un acuerdo de Cooperación en Diplomacia Gastronómica.

