La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este jueves que mantener la seguridad en la frontera con Haití representa un costo económico para el Estado dominicano, pero consideró que es una responsabilidad necesaria ante la crisis que atraviesa el vecino país.

"Eso se ha venido arrastrando, claro, sale costoso, pero es necesario. Eso es una responsabilidad que el presidente Abinader ha asumido al nivel que se necesita", expresó Peña al ser preguntada sobre la presión económica que implica el despliegue de seguridad fronteriza.

La vicemandataria sostuvo que el presidente Luis Abinader ha priorizado el tema fronterizo y la situación haitiana. Asimismo, aseguró que las autoridades han reforzado la vigilancia debido a los acontecimientos de los últimos días en Haití.

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"El presidente Abinader ha sido el presidente que más se ha ocupado de nuestra frontera y del tema haitiano y ahora, bueno, no nos ha encontrado desprovistos, sino que la frontera está segura", manifestó.

Peña señaló que la situación de Haití es compleja y que sus dificultades no se limitan a los acontecimientos recientes. También afirmó que el Gobierno permanece atento para garantizar la protección de la soberanía nacional y la seguridad ciudadana.

"Estamos muy atentos de que toda la ciudadanía dominicana, todos los que habitamos en la República Dominicana, podamos estar seguros y tranquilos de lo que es la soberanía, pero también de lo que es la seguridad ciudadana", agregó.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más