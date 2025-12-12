La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que su gobierno “no vino a gobernar para tapar actos de corrupción” y sostuvo que el caso Senasa debe ser investigado y procesado por el Ministerio Público “hasta las últimas consecuencias”.
Peña señaló que, cuando se identifican presuntos responsables, “no se oculta absolutamente nada”, y reiteró que el Ministerio Público actúa como “un poder totalmente independiente”.
Sobre el caso Senasa, indicó que el esquema investigado “operó casi por cinco años” y aseguró que se trata de una situación que involucra a “los 11 millones de habitantes”.
“Espero que castiguemos socialmente a cada una de esas personas”, afirmó.
La vicepresidenta expresó que más que debilidad institucional, existen “muchas oportunidades de afianzar los sistemas de vigilancia” para evitar que episodios similares se repitan.
Peña advirtió que “cuando alguien quiere hacer lo mal hecho, busca la manera de evadir cualquier control”, por lo que insistió en mejorar los procesos de prevención y monitoreo estatal.
Compartir esta nota