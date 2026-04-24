La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves, junto al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, la entrega del renovado Centro Clínico Diagnóstico del Primer Nivel de Atención Los Alcarrizos I, una infraestructura que fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema sanitario en el municipio y beneficiará a más de 300 mil habitantes.

La vicemandataria aseguró que el renovado espacio permitirá brindar servicios esenciales en condiciones adecuadas, garantizando consultas oportunas, seguimiento preventivo y orientación continua para las familias.

Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana.

“Con el remozamiento de este centro en Los Alcarrizos, damos un paso firme hacia una atención más digna y cercana para las familias de este municipio, lo que refleja el compromiso del presidente Luis Abinader de seguir fortaleciendo nuestro sistema sanitario”, expresó Peña.

Por su parte, el doctor Julio César Landrón afirmó que el SNS continúa impulsando la transformación del sistema de salud en todo el país, a través de remozamientos y equipamiento de los centros de la red pública.

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Julio Landrón, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS).

“Lo que hoy entregamos es la evidencia del compromiso del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña de acercar los servicios de salud a cada ciudadano, sin importar dónde viva. Diagnóstico oportuno significa tratamiento a tiempo, y tratamiento a tiempo significa vidas salvadas”, puntualizó.

La obra requirió una inversión total de RD$79,621,141.93, de los cuales RD$60,319,252.97 fueron destinados al remozamiento de la infraestructura y RD$19,301,888.96 a su equipamiento.

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La intervención contempló la adecuación de áreas como sala de espera, registro, consultorios médicos, laboratorio clínico, sonografía, rayos X, nebulización, triaje, observación, así como espacios administrativos y de apoyo.

En el acto estuvieron presentes la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana; el alcalde de Los Alcarrizos, Danilo Santos; el director de PROMESE/CAL, José Luis López; y el director del INABIE, Adolfo Pérez.

También participaron el director regional de Salud Metropolitana, Edison Félix; el director de Centros de Primer Nivel del SNS, Alfonso Herasme; y la directora del centro, Patricia García, junto a personal médico y administrativo.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más