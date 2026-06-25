La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar sectores estratégicos de República Dominicana, al destacar que esta tecnología permitirá personalizar el aprendizaje, optimizar la producción agrícola, fortalecer la seguridad y abrir nuevas oportunidades para el crecimiento económico y la innovación.

Durante la apertura de la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, Peña sostuvo que, junto a estas oportunidades, también surgen desafíos que requieren un desarrollo responsable de la tecnología.

En ese sentido, expresó que tiene la convicción de que la inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades, reducir brechas sociales, fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida de las personas.

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Asimismo, indicó que América Latina y el Caribe no pueden quedarse al margen del debate internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial y abogó por la construcción de un marco regional basado en la cooperación, la innovación con responsabilidad y el respeto a los derechos humanos, con el objetivo de generar confianza y garantizar el desarrollo de las sociedades.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más